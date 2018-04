Deel dit artikel:











Onderzoek naar doodsoorzaak baby afgerond Foto: Media V

De sectie op de 7-maanden-oude baby die dood werd gevonden aan de Mathenesserdijk in Rotterdam, is afgerond. Wat de doodsoorzaak is, kan de politie nog niet zeggen. Het onderzoek is nog aan de gang.

Het stoffelijk overschot van de baby werd woensdagochtend gevonden.

Voor de dood van het jongetje is de 33-jarige moeder opgepakt .