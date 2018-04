PKC strikt Van den Goorbergh en verliest Schot

PKC heeft zich versterkt met Marijn van den Goorbergh. De voormalig international komt volgend seizoen over van DVO uit Bennekom. De komst van Van den Goorbergh betekent ook het einde van Johannis Schot in Papendrecht.

Na twee heel slechte seizoenen onder coach Detlef Elewout wilde PKC de selectie graag van vers bloed voorzien. Van den Goorbergh sprak ook met TOP, Blauw-Wit en KZ, maar koos uiteindelijk voor PKC. Onder leiding van de nieuwe trainer Daniël Hulzebosch moet de weg omhoog weer ingeslagen worden, die leidt tot de eerste zaaltitel sinds 2015.

Schot

Tegenover de komst van Van den Goorbergh staat het vertrek van Johannis Schot. Hij stopt met het spelen van topkorfbal. De 30-jarige inwoner van Antwerpen speelde vijf jaar voor PKC, waarin hij onder meer de winnende goal maakte in de finale van 2015. Schot was altijd een stabiele factor in Papendrecht, al haalde ook hij niet het gewenste niveau tijdens de play-offs van afgelopen zaalseizoen.