Sparta-trainer Advocaat: ‘We moeten ons in een ander stadion ook laten gelden’

Sparta-trainer Dick Advocaat wil ook weer eens presteren met zijn ploeg uit een uitwedstrijd. Dat moet zondag gebeuren, nota bene tegen stadgenoot Feyenoord, dat zondag de KNVB-beker won. “We moeten ons in een ander stadion ook laten gelden,” zegt Advocaat.

“Thuis doen we het goed, uit niet. Daar moet verandering in komen. Feyenoord wil natuurlijk ook winnen, ook al spelen ze niet met de sterkste elf," aldus de trainer, die niet naar de concurrentie wil kijken. “We moeten naar onszelf kijken. Na afloop horen we wel wat de andere ploegen hebben gedaan.”

Advocaat was donderdagavond aanwezig op het Rood Witte Mannen Diner in de Laurenskerk. "Het was een geweldige avond. Ik zat bij Henk Fraser (nieuwe trainer Sparta. red.) aan tafel met een aantal anderen. We hebben niet specifiek over voetbal gesproken, hoeft ook niet. Ik ken Henk al jaren."

De trainer van Sparta kan zondag alleen geen beroep doen op Mark Veenhoven en de vorige week zwaargeblesseerd geraakte Soufyan Ahannach.