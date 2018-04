Deel dit artikel:











Luiten beleeft goede tweede dag in China Joost Luiten behaalde een prima resultaat in China

Golfer Joost Luiten heeft op de tweede dag van de China Open een prima ronde beleefd. De Rotterdammer behaalde 69 slagen op de baan in Peking, dat is drie slagen onder par. Hij stijgt daarmee naar de vijftiende plaats in het algemeen klassement.

Luiten behaalde donderdag een score van 70 slagen, waardoor hij na twee rondes uitkomt op vijf slagen onder par. De Engelsman Matt Wallace leidt na twee dagen met negen slagen onder par.