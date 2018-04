Deel dit artikel:











Fischer: 'Sparta krijgt niets cadeau van Feyenoord' Sparta-verdediger Sander Fischer

Sander Fischer gaat met Sparta voor een resultaat zondag in de Kuip tegen Feyenoord. "Je gaat voor de kansen die je hebt, volle bak voor een goed resultaat. Het is altijd lastig in de Kuip, je wint daar niet zomaar, maar we gaan er wel alles aan doen."

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst gaf vrijdag al aan spelers te sparen voor de derby tegen Sparta. Of dat een voordeel is, wil Fischer niet zeggen. "Dat kan altijd twee kanten op. Die andere jongens willen zich weer bewijzen. Tegen Willem II kregen ook spelers rust, toen speelden ze de pannen van het dak. Wij gaan niets cadeau krijgen." Sparta staat zeventiende in de eredivisie met - net als Roda JC - 27 punten. FC Twente, dat laatste staat, heeft vier punten minder.