Wandelen door Zuid-Holland met WandelBart

Wandelen met WandelBart, de mooiste boom met een verhaal, Blijdorp in actie voor zangvogels en kanshebber Libris Literatuur Prijs in Chris Natuurlijk van 28 april.

Wandelen met WandelBart

Van een wandeling door de Rhoonse Grienden tot een route langs de petrochemische industrie bij Rozenburg. Wandelliefhebber Bart van der Schagt - alias WandelBart - heeft een wandelgids gemaakt voor Zuid-Holland met twintig wandelingen. Straks krijgt iedere provincie zijn eigen wandelgids, maar de Provinciewandelgids Zuid-Holland is de eerste van de serie. Samen met WandelBart loopt Chris Natuurlijk een stukje van de route Bruisend Rotjeknor.

Boom van het Jaar

Hoe word je boom van het jaar? Met een verhaal. Nederland doet dit jaar voor het eerst mee aan De Boom van het Jaar verkiezing. Zo'n boom hoeft niet stokoud te zijn of ellenlang, als er maar een mooi verhaal aan kleeft. Chris Natuurlijk gaat met Maaike Brasz van het organiserende SBNL Natuurfonds en met Arie Pieters, naar de Hoeksche Waard. De bomenstichting waar Pieters lid van is, hoopt dat de linde voor de Lindehoeve in Mookhoek gaat winnen.

Silent Forest

Diergaarde Blijdorp komt in actie voor de zangvogels in Zuidoost-Azië. Vooral daar worden ieder jaar miljoenen zangvogels uit het wild gevangen voor de handel en voor bijvoorbeeld zangwedstrijden De bossen worden er letterlijk stiller door. In Chris Natuurlijk vertelt Janno Weerman van de dierentuin hoe en waarom ook Diergaarde Blijdorp mee doet aan het Silent-Forest-Project. Het begint allemaal met het Blijdorp College " Zangers in nood" , op 29 april in de dierentuin.

De Pelikaan

Op 7 mei wordt bekend wie de prestigieuze Libris Literatuur Prijs wint.Schrijver Martin Michael Driessen is met zijn boek De Pelikaan genomineerd. Hij reist af uit zijn woonplaats Puttershoek om in Chris Natuurlijk te vertellen over zijn boek.





Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.