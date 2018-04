Juul Fransen snel klaar op EK Judo

Juul Fransen werd in de tweede ronde verslagen.

Juul Fransen heeft na de tweede ronde al afscheid moeten nemen van het EK judo in Tel Aviv. De Rotterdamse werd in de klasse tot 63 kilogram verslagen door de Britse Alice Schlesinger.

Fransen mocht de eerste ronde met een bye overslaan, maar verloor dus haar eerste duel. Schlessinger, die al vier bronzen medailles heeft behaald op EK's, won met een ippon.

De Nederlandse judo-ploeg heeft nog een troef op het EK. Kim Polling staat later vandaag in de halve finale in de klasse tot 70 kilogram. Ze zal het opnemen tegen de Britse Gemma Howell.