HET OPKAMERTJE 22 april 2018

De muzikale omslag van de jaren vijftig & zestig. Slachtoffers van The Beatles, en The Beatles zelf als ‘slachtoffers’.

EERSTE UUR

KLEDING

1. De spijkerbroek – De Fouryo’s

2. De Nozempjes – The Headlines

3. Quando vedrai la mia ragazza – Enzo Gallo

4. Tonia – The Skymasters met Karel van der Velden

SIXTIES-VRIJHEID

5. Hemelbed – Marijke Merckens

6. Hallelujah Amsterdam – Maarten Heijmans

7. Hair – Zen

RIDICULISERING

8. Provo-meisjes – Lurelei/Jasperina de Jong & Maria Lindes

9. Happening Hein – Lurelei/John Lanting

10. Dolle mina – The Butlers

11. Breng ’s zaterdags iets voor je vrouwtje mee – The Skymasters met Karel van der Velden

12. Jimi- Oh Jimi Hendrix – Kaplan Flury

TWEEDE UUR

1. Drive my car - The Beatles

KIEVERS - NEDERLANDSE BEATLES-COVERS

2. A hard day’s night - The New Orleans Syncopators

3. I saw her standing there - The Jumping Jewels

4. Ik voel me prima - Guus Geluk

5. Achmed – Drukwerk

6. Michelle - The Jazz Beatlezz

7. The fool on the hill - Rita Hovink & Casey & the Pressure Group

JOSH TURNER

8. Junk - Josh Turner & Carson McKee

9. Martha my dear - Josh Turner & Carson McKee

10. Eleanor Rigby - Josh Turner

11. The long and winding road - George Michael

PENNY LANE

12. Penny Lane - The Beatles

13. Brandenburgs concert no 2 - English Chamber Orchestra

14. Penny Lane - The Beatles

ANDERE LIEDJES MET PICCOLO TROMPET

15. The good, the bad & the ugly - OST

16. Haven’t met you yet - Michael Bublé

17. I write the songs - Barry Manilow