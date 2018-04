Deel dit artikel:











Tilburgse agenten pakken mannen op voor bedreiging in Zwijndrecht

De politie in Tilburg heeft vrijdagmiddag twee mannen aangehouden voor een bedreiging in Zwijndrecht. Daarbij was mogelijk een vuurwapen bij gebruikt.

De mannen zaten in een auto die eerder op de dag was gezien na een bedreiging in de regio Rijnmond. De politie in Tilburg zag de auto rijden en heeft de twee inzittenden vanwege het mogelijke vuurgevaar met getrokken wapens aangehouden. De mannen zijn daarna naar Dordrecht gebracht en zitten daar vast voor verhoor.