Koninklijke pier in Rotterdam

Het was de Prinsessekade en werd de Wilhelminakade. Koninklijk bezoek aan Rotterdam zorgde in het jaar 1891 voor de naamsverandering van de kade op de pier die toen nog een nieuw havengebied was.

Koningin Wilhelmina kwam als 10-jarige op 30 mei 1891 naar Rotterdam. Ter gelegenheid van dat bezoek besloot het gemeentebestuur de naam van de Prinsessekade te veranderen in Wilhelminakade.

Wilhelmina bezocht Rotterdam met haar moeder, koningin-regentes Emma. De jonge koningin metselde die dag het laatste stukje van een herdenkingssteen in de kade van de pier.

De steen was twee meter breed, een meter hoog en zeventig centimeter dik. Met gulden letters stond erin gebeiteld: "H.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, plaatste 30 mei 1891 dezen gedenksteen bij den bouw der kade, die, ter herinnering aan HDz. eerste bezoek aan Rotterdam, Wilhelminakade werd genoemd"

Oorkonde



De oorkonde die die dag werd getekend door Wilhelmina, Emma en de burgemeester van Rotterdam, is nu opgenomen in de collectie van Museum Rotterdam . Het document is te zien in de tentoonstelling 'Hotel NY, Story of Pioneers' die vanaf 4 mei te zien is. Een tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Hotel New York op de Wilhelminapier die ook de ontwikkeling van de pier laat zien.

De Wilhelminasteen werd zo in de kade geplaatst, dat mensen die met het pontje op de pier aankwamen, de steen goed konden zien. Het veer wordt echter een paar jaar later opgeheven en de gedenksteen raakte in de vergetelheid.

In 1976 werd de Wilhelminapier uitgebreid en de kade moest honderd meter verplaatst worden. Toen kwamen ze de gedenksteen weer tegen. Het gevaarte werd uit de kade gehaald en in de vertrekhal van de Holland Amerika Lijn geplaatst.

Kwijt



Ook op die plek raakte de steen in de vergetelheid en bij de verbouwing van de cruiseterminal in 1997, was de verrassing groot dat de Wilhelminasteen tevoorschijn kwam. De zware, grote steen is toen naar de Gemeentewerf gebracht. Daar is de steen min of meer kwijt geraakt.

Uiteindelijk werd de steen weer gevonden en in 2005 weer op de Wilhelminapier geplaatst. Daar was gebouw Montevideo gebouwd en de steen kwam in de stoep bij die toren te liggen. Dat bleek geen goede plek. De historische steen raakte beschadigd doordat fietsers en skaters er overheen reden.

Precies 122 jaar nadat de Wilhelminasteen voor de eerste keer in de kademuur is gemetseld, kreeg de steen in 2013 weer een plek in de kade. Op 30 mei 2013 werd de gedenksteen onthuld aan de kade op de kop van Wilhelminapier bij Hotel New York.

