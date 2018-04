Drukte op Rotterdamse vrijmarkten, porseleinkast in scherven

Het is Koningsdag en zoals ieder jaar is het weer enorm druk op de vrijmarkten in Rotterdam. Duizenden mensen trokken naar plekken als de Nieuwe Binnenweg, Park Rozenburg en de Markthal.

Binnen in de Markthal mochten kinderen tweedehandsspullen verkopen, tussen de marktkramen die er het hele jaar staan. "Dit is fantastisch", vertelt een moeder. "Er lopen ontzettend veel mensen langs. En mocht het straks gaan regenen, dan zitten we lekker droog."

Nieuwe Binnenweg

Op de Nieuwe Binnenweg komen mensen van heinde en verre om Koningsdag te vieren. Zelfs uit Amsterdam. "Dit is veel beter dan het Vondelpark", vertelt een Amsterdamse dame. "Het is hier lekker multicultureel. Iedereen komt hier samen. In Amsterdam zijn er meer groepjes."

Park Rozenburg

De publiekstrekker in Park Rozenbrug in Rotterdam-Kralingen is een porseleinkast. Voor een euro mag je het servies in de kast met vier stenen verwoesten.

"Ik heb heel veel porselein ingekocht bij een fabriek in Maastricht", zegt de eigenaar van de attractie. En dat is nodig ook, want er staan lange rijen. "Het loopt zeker storm. Vorig jaar zijn we van de opbrengst een weekje op vakantie geweest."

De scherven van de serviezen gaan naar een verzorgingshuis, daar gaan ouderen ermee mozaïeken.