Rijnmond Staat Stil: twee visies op de koning

Koningsdag 2018 stond in het teken van de verjaardag van de majesteit én het vijfjarig vorstelijk jubileum van Willem Alexander en Maxima.

Na het traditionele koekhappen en eten van oranje tompoucen is het tijd voor serieuzer, voedzamer kost. Daarom in deze speciale Rijnmond Staat Stil: twee welgemeende beschouwingen op de koning.

Het Republikeins Genootschap rammelde deze week op de deuren van het koninklijk paleis: de monarchie is stervensduur . Het kost ons 350 miljoen euro per jaar, veel meer dan altijd werd ingeschat.

Floris Müller, secretaris van het Genootschap: "Het toont aan dat heel veel geld is bedoeld om de eigen portemonnee te spekken. Voor een groot deel bestaat het bedrag uit niet betaalde belastingen. Het tekent dat het systeem van de monarchie verouderd en onwenselijk is."

Transparant

'Giswerk' zegt de RVD in een reactie. Müller: "Opvallend, de 'V' in de naam zou toch 'voorlichting' moeten betekenen. Maar het enige dat zij zeggen is: het klopt niet en verder vertellen we niets. En dat in een land waar zoveel wordt gehamerd op transparantie!"

Tegelijkertijd blijkt dat driekwart van de Nederlanders dik tevreden is over 'Willy' en dat hij Beatrix naar de kroon steekt. "Ik denk dat Willem Alexander een hele aardig man is. Zijn vrouw is buitengewoon aantrekkelijk. Maar laten we de dingen uit elkaar houden. Dit gaat over de mensen, wij hebben kritiek op het ondemocratische instituut."

Aldus Floris Müller. Vernoemd naar Floris van Oranje, trouwens? "Nee, ik ben vernoemd naar Graaf Floris van Holland. Die had het indertijd al behoorlijk aan de stok met allerhande edellieden."

Treurigheid

De tweede visie komt van NRC-journalist Folkert Jensma. Hij bezoekt wekelijks rechtszaken en nodigt de koning uit dat ook eens te doen. In zijn ' Brief aan de Koning ' schrijft hij:

Willem Alexander brengt regelmatig werkbezoekjes, maar dat zijn toch vooral façades. "De rechtszaal is een wonderlijk en waardevol platform, waar je veel kunt leren over je landgenoten. Je leert dat niets zwart-wit is, alles grijs. Dat je in de rechtszaal niet per definitie een slecht mens treft. Een zitting is een röntgenfoto van het leven."

Slechterik

Folkert Jensma maakt de klassieke verdeling van verdachten in drie categorieën:en. De 'sad' zijn de treurige figuren, die veel ellende hebben meegemaakt. 'Mad' slaat op een psychische stoornis. 'Bad' is de boef uit de film, de slechterik. Die laatste komt maar beperkt voor.

Jensma: "Veel rechtszittingen lijken eigenlijk meer op een soort openbaar spreekuur bij de psychiater of maatschappelijk werker. Het heeft meer met gezondheid en welzijn te maken dan met afstraffen en afrekenen. De rechter is een psychiater met tandjes."

En daar kan onze vorst veel van opsteken. "Niemand is meer streetwise dan een rechter. Het portret van de koning hangt al in de rechtszaal, maar het zou goed zijn als hij er een keer zelf gaat zitten en in contact komt met de rauwe werkelijkheid."



De interviews met Floris Müller en Folkert Jensma zijn te beluisteren door bovenaan op de blauwe tegels te klikken.