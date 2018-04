Deel dit artikel:











Politie: Met vijf aanhoudingen is Koningsdag rustig verlopen Foto: Robin Utrecht (ANP)

Koningsdag is in de regio Rijnmond rustig verlopen. Dat laat de Politie Rotterdam weten. In totaal zijn vijf mensen aangehouden.

Twee mannen zijn opgepakt voor openbare dronkenschap: één in Dordrecht en één in Rotterdam. Daar is ook iemand aangehouden voor drugsbezit. Twee andere mannen hebben op de vrijmarkt in Sliedrecht bij het raadhuis geprobeerd te betalen met vals geld. Een omstander zag dat er iets niet klopte en waarschuwde de politie. Agenten konden na een korte achtervolging twee jongemannen van 18 aanhouden. De jongens komen uit Rhoon en Rotterdam. Volgens een politiewoordvoerder hadden de twee mannen nog een tasje bij zich waar mogelijk nog meer vals geld in zat.