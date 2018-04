Deel dit artikel:











Van der Gaag in FC Rijnmond: ‘Niet geloofwaardig als ik naar Sparta ga’ FC Rijnmond met Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag als gast

Mitchell van der Gaag heeft al een tijdje geleden aangegeven dat hij vertrekt bij Excelsior. Wat de trainer volgend seizoen gaat doen is echter nog onduidelijk. Van der Gaag is al wel in gesprek met verschillende partijen. “Ik heb al met een aantal clubs gesproken, ook in Nederland. Op dit moment wil ik alleen graag naar het buitenland, dat heeft de voorkeur”, aldus de tafelgast bij FC Rijnmond.

Sparta hengelde ook naar de diensten van Van der Gaag. "Ik kom nu van Excelsior af, heb de keuze gemaakt om niet bij Excelsior te blijven. Als ik nu de stap maak naar Sparta vind ik dat ik ook niet geloofwaardig ben ten opzichte van de mensen van Excelsior." Presentator Etienne Verhoef besprak in FC Rijnmond samen met zijn tafelgasten ook de situatie rond Robin van Persie en de degradatiestrijd in de eredivisie. Ruud van Os en Geert den Ouden discussieerden aan tafel mee. Bekijk hierboven de gehele uitzending van FC Rijnmond.