Politie laat vijftal weer vrij na schietpartij Rotterdam-Centrum

Het vijftal dat direct na de schietpartij op vrijdagmorgen in centrum van Rotterdam werd aangehouden, is door de politie weer vrijgelaten. De vijf mensen bleken na onderzoek toevallig op de plek aanwezig te zijn geweest.

De politie heeft de vijf als getuigen gehoord, die mochten daarna weer gaan. Wat er precies is gebeurd vrijdagochtend is nog onbekend. De politie is op zoek naar getuigen. Voor zover bekend raakte niemand bij de schietpartij gewond.

Volgens getuigen hadden twee groepen ruzie, raakte twee auto's elkaar en werd even later een schot gelost.