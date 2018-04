Verdriet bij familie Orlando om vrijlating verdachte

Bloemen voor Orlando Boldewijn bij de plek waar de zeventienjarige jongen in het water gevonden is. De politie tast nog in het duister over de omstandigheden rond zijn dood. Foto: Rob Engelaar (ANP)

De familie van de overleden Orlando Boldewijn heeft het zwaar met de vrijlating van de verdachte die een week geleden werd opgepakt. De oom van de 17-jarige Orlando heeft daarover zijn hart uitgestort in een blog op internet. Daarin richt hij zich persoonlijk tot verdachte Roy B. die na twee dagen weer werd vrijgelaten.

Het is nog altijd onbekend wat er precies is gebeurd met Orlando. Het lichaam van de tiener werd eind februari gevonden in de Haagse wijk Ypenburg, nadat hij meer dan een week vermist was geweest.

Voordat hij verdween op zondag 18 februari was Boldewijn op twee dates geweest. De laatste date was met een man in Den Haag, die de tiener afzette in Ypenburg.

Na de arrestatie was de familie opgelucht, zei de oom vorige week. Maar twee dagen later werd de 27-jarige verdachte Roy B. weer vrijgelaten. Er was onvoldoende bewijs om hem nog langer vast te houden, meldde de politie. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Blog

"Hoi Roy B. Je bent weer vrijgelaten hoorde ik gisteren. Ik was verbaasd, was blij met jouw arrestatie 2 dagen daarvoor. Weet je hoe het is met moordzaken? Ze zijn het ergst voor de slachtoffers als ze onopgelost zijn." Zo begint het blog van Wesley Zippro.

Hij schrijft onder meer dat hij verdrietig is dat hij zijn neefje kwijt is en dat hij nog zoveel met hem wilde doen, maar dat dat niet meer gaat "en dat doet pijn", aldus Zippro in het blog. Maar ook dat de pijn die Orlando's ouders en familie moeten voelen waarschijnlijk nog vele malen erger is.

De oom van Orlando zegt het ook apart te vinden om de kant van de slachtoffers mee te maken en wijst op zijn eigen verleden waarin hij op 16-jarige leeftijd zelf dader was in een moordzaak. Hij is ervan overtuigd dat verdachte Roy B. de dader is, maar dat hij vrijgelaten werd wegens onvoldoende bewijs.

"Was het een ongeluk of uit de hand gelopen explosie? Of zat dit er gewoon al langer aan te komen en was Orlando gewoon op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd?", vraagt hij zich af in het stuk.

De oom van Orlando geeft aan dat een dergelijke beschuldiging 'nogal wat is', maar benadrukt dat hij zijn mening erover kwijt moet: "Sterker nog ik kan mezelf niet tegenhouden. En dat is het ook gewoon: mijn mening."

Roy B.



De 27-jarige Roy B. heeft de politie eerder geholpen bij de reconstructie. Met zijn bootje vaarde de politie mee naar de plek waar het lichaam van Orlando werd gevonden. Tijdens die reconstructie was hij officieel geen verdachte, zeiden buurtbewoners eerder.