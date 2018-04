Organisatie na klachten Kralingse Bos Festival: 'We hebben ons er lelijk in vergist'

Bezoekers van het Kralingse Bos Festival op Koningsdag zijn boos. Sommigen noemen het op social media het slechtste festival dat ze ooit hebben bezocht. De organisatie geeft toe zich 'lelijk vergist' te hebben in de 4 duizend extra bezoekers.

"Zo'n groot terrein en maar 5 bars voor 20.000 mensen?! Wie heeft dat verzonnen?", vraagt een van de bezoekers op de Facebookpagina van het festival.

De kritiek is niet van de lucht. Het gaat vooral om de lange rijen voor de bar en de foodtrucks. Zo schrijft Nienke: "Het leek wel een uit de hand gelopen tuinfeestje. Alsof er niet gerekend was op dit aantal bezoekers. Ik heb nog nooit zo’n triest festival meegemaakt. Als je daarna ook nog alle kritische reacties verwijdert en doet alsof dit feest fantastisch was, dan ben je pas echt zielig."

Met 18 duizend verkochte kaarten en nog eens 7000 mensen die nog graag een kaartje hadden gescoord, was het uitverkochte festival het grootste Koningsdagevenement in de regio. Toch vragen sommige bezoekers zaterdag op social media hoe ze hun geld terug kunnen krijgen.

Drukte

Voor Boy Stoops - die al twee keer eerder het festival bezocht - begon het al bij de smalle ingang waar hij bijna een uur in de rij stond om binnen te komen: "Het enige wat vlot ging was muntjes halen, maar ja, je kon niks met die munten", zegt hij zaterdag tegen RTV Rijnmond.

Stoops herkent ook de kritiek op social media dat er te weinig bars waren. Zijn vrienden probeerden hun muntjes nog uit te geven aan eten, maar ook dat ging niet. "Er waren lange rijen bij de foodtrucks. Het eten bereiden duurde te lang en dan moet je bijna 20 duizend mensen bedienen. Ik heb nog drie uurtjes rond gehangen zonder eten en drinken. Uiteindelijk was ik zo nuchter dat ik alsnog met mijn eigen auto naar huis heb kunnen rijden", zegt hij lachend.

Hij vindt het ook jammer dat veel van de kritische reacties die vrijdagavond waren geplaatst de volgende dag verwijderd waren. "Het lijkt me beter als ze iedereens muntjes vergoeden en excuses maken, anders denk ik echt dat ze veel bezoekers gaan verliezen."

Personeelstekort

Ook de Rotterdamse Loes Steenbergen ging vroeg naar huis. Volgens haar was er te weinig personeel ingezet en dat merkte ze al bij de entree: "Het duurde een uur om binnen te komen en daarna werd omgeroepen dat ze kaartjes niet meer zouden scannen. Die mocht je weggooien en doorlopen."

"Het was op een gegeven moment zelfs zo dat de helft van de mensen in een tent met de neus naar de dj stonden te dansen en de andere helft met hun neus naar de bar stonden. Ik ben nog nooit zo'n korte tijd en zo nuchter op een festival geweest", aldus Steenbergen.

'Lelijk vergist'

De organisatie van het festival herkent zich niet in de kritiek over de lange rijen voor het eten. Ook klopt het volgens de organisatie niet dat bezoekers zonder kaartjes naar binnen mochten.

"Ieder kaartje is gescand en iedereen is gefouilleerd", zegt organisator Aziz Yagoub. "Het klopt wel dat de rijen bij de bar lang waren en dat is onacceptabel. Daarom gaan we alle consumptiemuntjes die mensen nog in bezit hebben, vergoeden en we gaan ze ruimschoots compenseren."

De reden voor de drukte waren eerdere verregende edities van het festival. Daardoor was besloten alle faciliteiten in de tenten te plaatsen, zodat iedereen droog bleef.

Daarnaast heeft het festival dit jaar voor het eerst ruim 4 duizend bezoekers meer ontvangen, zegt de organisator. "We hadden meer van de ruimte die beschikbaar is in het bos moeten gebruiken om extra faciliteiten voor de extra bezoekers in te richten. Het was echt druk en daar hebben we gisteren goed over gepraat met de cateraar, we hebben ons er lelijk in vergist."

Volgend jaar wil het festival in overleg met de gemeente meer van het bos in gebruik nemen om deze situatie te voorkomen. Over de verwijderde reacties zei de organisatie het volgende:

"We hebben reacties niet verwijderd, maar wel één Facebookpost. Daarin stonden sfeerbeelden die volgens ons niet meer overeenkwamen met de losgebarsten kritiek. Vandaar dat we besloten hebben die te verwijderen."

De 24-jarige Tessa zei zaterdagmiddag tegen RTV Rijnmond dat er ook wel wat pluspuntjes waren. Zo ging het halen van een tosti volgens haar '...lekker snel...' en kon je zonder te wachten naar de wc. Wel merkte ze op dat kaartjes voor het evenement buiten de hekken voor honderd euro per stuk werden verkocht.