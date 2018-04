Deel dit artikel:











Politie: 'Koningsdag met 43 arrestaties rustig verlopen' Koningsdag 2018 | Foto: Niels Wenstedt (ANP)

Met in totaal 43 aanhoudingen in onze regio is de viering van de 51ste verjaardag van de koning 'rustig verlopen', zegt een politiewoordvoerder. De meeste mensen werden opgepakt wegens openbare dronkenschap, belediging en andere Koningsdag gerelateerde overlast.

In Rotterdam-West liep een politieagent in een dik oog op bij een arrestatie.

"Mijn collega's waren bezig met een aanhouding. Uit het niets sloeg een omstander een van de collega's vol in z'n gezicht", schrijft de wijkagent op Twitter.

Agenten gebruikten pepperspray en een wapenstok tegen omstanders. Alle verdachten zijn opgepakt. Helaas had de agent enkele uren later zelf ook nog last van de gebruikte middelen tijdens de arrestaties: