Eudokiaplein weer vrijgegeven na herstel kapotte bovenleiding Foto: GinoPress B.V. Foto: GinoPress B.V. Foto: GinoPress B.V. Foto: Manon Maring

Het tramverkeer op de Bergweg in Rotterdam was zaterdagmiddag in beide richtingen stilgelegd. Rond 13:30 uur reed een vrachtwagen tegen de bovenleiding van de tram. De truck trok vervolgens de stroomvoorziening kapot. De Bergweg was tot zeker 20:30 uur afgesloten bij het Eudokiaplein.

Ruim een uur nadat de bovenleiding geknapt was, kon de stroom eraf gehaald worden. Het is nog niet bekend wanneer de stroomvoorziening hersteld zal zijn.

Daardoor reden lijn 4, 7 en 8 een aangepaste route. Tram 25 reed lange tijd niet tussen Rotterdam Centraal en Schiebroek. De RET zei dat reizigers rekening moeten houden met extra reistijd. De politie onderzoekt nog of de chauffeur het ongeval had kunnen voorkomen.