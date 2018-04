Deel dit artikel:











Vrachtwagen trekt bovenleiding Bergweg stuk BovenleidingBergweg

Het tramverkeer op de Bergweg in Rotterdam is zaterdagmiddag in beide richtingen stil komen te liggen. Rond 13:30 uur reed een vrachtwagen tegen de bovenleiding van de tram. De truck trok de stroomvoorziening voor de trams kapot.

Daardoor rijden lijnen 4 en 8 een aangepaste route tussen Marconiplein en Rotterdam Centraal. De RET meldt dat reizigers rekening moeten houden met extra reistijd. Er is al met reparatiewerkzaamheden begonnen. Wanneer de trams weer over de Bergweg kunnen rijden is nog niet bekend.