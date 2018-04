Rotterdamse inbrekers gepakt in 's-Gravenzande

Drie mannen zijn zaterdagnacht aangehouden voor een woninginbraak aan het Wegedoornpad in 's- Gravenzande. Het gaat om een 26-jarige en 29-jarige man uit Rotterdam en een 33-jarige uit Naaldwijk.

De drie zitten vast en de politie onderzoekt de inbraak. Buurtbewoners hoorden geluiden en zagen drie mensen weglopen bij de getroffen woning.

De agenten hielden in de omgeving de eerste twee verdachten aan. De derde werd met politiehonden gevonden in de bosjes. Ook enkele gestolen voorwerpen werden gevonden en in beslag genomen.