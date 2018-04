Botteghin over zijn seizoen bij Feyenoord: 'Moeilijk en teleurstellend'

Eric Botteghin hoopt zondag bij Feyenoord tegen Sparta weer negentig minuten te mogen spelen. De Braziliaanse verdediger kwam dit seizoen gedeeltelijk niet in actie vanwege een blessure en moest in de tweede seizoenshelft vooral genoegen nemen met een reserverol.

Vorig week won Feyenoord het bekertoernooi. Ondanks dat deze prijs anders voelt voor Botteghin, is hij er wel blij mee. "Het maakt niet uit, want ik heb nog een prijs", zegt de Braziliaan. "Maar het is voor mij een moeilijk en teleurstellend seizoen geweest. Ik had niet verwacht dat ik na mijn blessure zo weinig zou spelen."

Komend seizoen wil Botteghin opnieuw voor zijn kans gaan: "Daar ga ik alles aan doen. Ik heb nog een contract bij Feyenoord, dus ik blijf hier."

Wat Botteghin te vertellen had over de komende stadsderby tegen Sparta, zie je in het bovenstaande interview met Dennis van Eersel.