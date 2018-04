Chabot over Feyenoord-Sparta: 'Een derby heeft eigen regels'

Jeffrey Chabot is in deze tweede seizoenshelft een sterkhouder bij Sparta. De Duitse verdediger raakte in het eerste gedeelte van dit eredivisieseizoen zijn basisplaats bij de Rotterdammers kwijt, maar hij verscheen onder leiding van trainer Dick Advocaat weer vaak aan de aftrap. Komende zondag verwacht Chabot een zware wedstrijd tegen stadsgenoot Feyenoord.

"Elke wedstrijd is moeilijk voor ons", zegt hij. "Als we zondag geen punten pakken, dan moeten we naar beneden (FC Twente, red.) kijken. Maar het gaat om ons. We zien op het einde van de competitie wel wat er gebeurt."

Chabot is hoopvol over de komende burenruzie tegen Feyenoord: "Een derby heeft haar eigen regels. De eerste wedstrijd tegen Feyenoord hebben we wel zwaar verloren, maar dat is geweest."

Wat Chabot nog meer te zeggen had over de komende wedstrijd tegen Feyenoord, zie je in het bovenstaande (Duitstalige) interview met Dennis Kranenburg.