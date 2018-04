Rotterdamse dierentuin in de bres voor zangvogel

"Het gaat heel erg slecht met de zangvogels, vooral in Zuidoost-Azië", zegt Janno Weerman van Diergaarde Blijdorp. Daarom steunt Blijdorp de actie van de Europese Vereniging van Dierentuinen en Aquaria (EAZA). Die campagne moet de bedreigde vogels van uitsterven redden.

"Het is in Azië gebruikelijk om zangvogels te houden en ze worden nu met zulke grote getallen weggevangen", zegt Weerman. "Sommige eilanden zijn totaal leeg gevangen. Het bos is daar muisstil."

Geld en verrekijkers

De 'Silent Forest Campaign' is vooral bedoeld om geld in te zamelen. Naast geld wordt ook gevraagd om oude verrekijkers. Alles is bedoeld voor het onderwijzen van kinderen over het belang van de zangvogels.

"Met de verrekijkers kunnen kinderen de vogels zien in hun natuurlijke leefgebied. Hopelijk gaan ze de dieren beter beschermen dan de huidige generatie."

De Rotterdamse dierentuin verkoopt momenteel kartonnen verrekijkers om zo geld in te zamelen voor de actie. De verrekijkers zijn 1,50 euro per stuk en helpen volgens Weerman ook bij het spotten van zangvogels in de dierentuin.

Onmisbaar voor de voedselketen

Vogels, en zeker zangvogels, worden gezien als niet belangrijk voor de voedselketen, zegt Weerman. "Ze eten bessen en zorgen zo voor de verspreiding van zaden. Ze eten insecten en leveren dus echt hun bijdrage aan de voedselketen."

In de dierentuin is daarom een expositie over zangvogels en de nieuwe actie om de dieren te beschermen.

"Dierentuinen hebben ook echt hun natuurbeschermingswaarde. We kweken bijvoorbeeld vogels en laten die in het wild los. Zo is de balispreeuw beschermd van uitsterven."

Weerman hoopt dat de actie van EAZA zorgt voor een cultuuromslag en dat de vogels niet meer gevangen worden. Het houden van de dieren is het probleem niet, zo zegt hij. Dat de bossen leeggevangen worden wel. De zangvogels in Azië als huisdier kweken zou de oplossing zijn.