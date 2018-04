Schoten na ruzie op de Lijnbaan

De politie heeft één jongen aangehouden na een schietpartij op de Lijnbaan in Rotterdam. Twee jongens kregen rond 18:00 uur ruzie toen zeker één van hen zijn vuurwapen pakte en schoot.

De aangehouden verdachte bleek een vuurwapen bij zich te hebben. Hij was niet gewond. Of de andere ruziemaker gewond is, weet de politie nog niet. Naar hem wordt nog gezocht.

De jongen werd aangehouden door een beveiliger die in de buurt was. De verdachte is overgedragen aan de politie.