Man omgekomen op schip in Waalhaven

Bij een ongeluk op een schip in de Rotterdamse Waalhaven is zaterdagmiddag een 57-jarige man uit Roemenië om het leven gekomen. Het slachtoffer was met collega’s bezig materieel te verplaatsen.

Volgens de politie kwam de man onder een zwaar onderdeel te liggen. Wat de oorzaak van het ongeluk is moet nog worden onderzocht. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de zaak onderzoeken.