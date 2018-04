TPP-Rotterdam mist play-offs na ruime nederlaag

TPP-Rotterdam heeft op de laatste speelronde in de eredivisie van het zaalvoetbal een ruime 9-1 nederlaag geleden tegen FC Eindhoven. Daardoor loopt TPP de play-offs om het kampioenschap mis.

TPP had het deze zaterdagavond allemaal in eigen hand: Bij een overwinning in Eindhoven was het play-off ticket een feit. Maar al snel in de eerste helft ging het mis en halverwege stond er een 4-0 achterstand op het scorebord. Een achterstand die helaas niet meer te repareren viel.

Omdat de uitslagen bij concurrenten ongunstig uitvielen werd TPP op de laatste speeldag nog gepasseerd door ASV Lebo en eindigde het niet bij de beste vier van de divisie.