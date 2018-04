Sliedrecht Sport verliest tweede duel tegen Alterno

Sliedrecht Sport heeft na een spannende vijfsetter met 3-2 verloren van Alterno. De stand in de best-of-five serie om de landsttitel is daardoor nu 1-1.

Na een ietwat stroef begin van Sliedrecht Sport ging het halverwege de eerste set beter lopen bij de gasten. De eerste set werd uiteindelijk met 25-21 binnengehaald, maar de tweede set verliep wederom moeizaam voor Sliedrecht Sport. Daarin kwam Alterno op een 22-11 voorsprong en vroeg coach Matt van Wezel twee keer een time-out aan. Sliedrecht Sport kon vervolgens dit gat nog flink verkleinen, maar moest de twee set toch aan Alterno laten (25-20).

De derde set startte dramatisch voor Sliedrecht Sport. Al gauw pakte Alterno een 11-1 voorsprong. Het Sliedrechtse team maakte veel fouten en daardoor ging deze set eveneens verloren (25-20).

Maar Sliedrecht Sport toonde in de vierde set karakter en sleepte die met 25-16 binnen. De vijfde en allesbeslissende set eindigde in 15-10 in het voordeel van de ploeg uit Apeldoorn, waardoor het in de best-of-five serie nu 1-1 is.