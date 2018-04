FC Dordrecht eindigt competitie met gelijkspel tegen NEC

FC Dordrecht heeft de reguliere competitie afgesloten met een gelijkspel tegen promotiekandidaat NEC Nijmegen. Na een verspeelde 2-0 voorsprong, maakten de Schapekoppen vlak voor tijd de 2-3.

Dordrecht leek op rozen te zitten en een definitief einde te maken aan de kans op directe promotie voor NEC. Calcan en Mahumdov zorgden in de eerste 45 minuten voor een ruime voorsprong. Dat gebeurde ook nog eens met tien man, na twee gele kaarten voor verdediger Bliek.

Snel na rust maakte Anass Achahbar in korte tijd twee doelpunten en kreeg NEC weer hoop om eventueel Fortuna Sittard nog te passeren op de ranglijst. Die druk leidde ook tot de 2-3 van verdediger Golla. Vlak voor tijd was het wederom Calcan die de bal de kruising in krulde.

FC Dordrecht begint komende week aan de play-offs om promotie, waarin dinsdag 1 mei in de eerste ronde SC Cambuur de tegenstander is.

Ontknoping eerste divisie

Jong Ajax is na een 2-1 zege op MVV kampioen geworden.De Amsterdammers bogen een 0-2 achterstand om. Omdat zij niet mogen promoveren speelt nummer twee Fortuna Sittard na een 1-0 zege op Jong PSV volgend seizoen in de eredivisie.