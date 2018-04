Blije bijenhouders na verbod op bijengif

Er komt een Europees verbod op drie soorten bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen. De wilde bijen worden met uitsterven bedreigd en dus zijn imkers uit de regio Rijnmond blij met het verbod. "Het is een eerste stap", zegt Jaap Toet.

"Nog niet alle middelen zijn verboden en daar moeten we wel naar toe", vertelt Toet. "Anders wordt het einde verhaal voor alle wilde bijen."

Het gaat om gifsoorten die in de landbouw worden gebruikt voor gewasbescherming, maar dus ook slecht zijn voor bijen. Dat terwijl de diertjes onmisbaar zijn voor de bestuiving van die gewassen.

Gedesoriënteerd

"De bijen raken gedesoriënteerd", vertelt Dick Zom over de uitwerking van de giffen op zijn geliefde dieren. "De bijen kunnen dan niet terug naar huis en dan is zo'n volk verloren."

Het bestrijdingsmiddel wordt onder meer gebruikt op mais. Hoe het schadelijk is, weet Zom goed: "Bij iemand die ik ken waren in veertien dagen waren zeven van de tien volken weg. In de buurt stond mais." Dat was voor de kenners genoeg om hun conclusies te trekken.

Over het verbod is jarenlang gediscussieerd. De Toet en Zom hopen dat snel meer middelen verboden worden.