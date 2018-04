Deel dit artikel:











Hardleerse snorfietsbestuurder raakt voertuig kwijt Een snorfiets mag maximaal 25 kilometer per uur

Een snorfietser is in Rotterdam voor de vijfde keer in drie jaar opgepakt voor het rijden zonder rijbewijs. De politie heeft zijn snorfiets ingenomen.

De politie kwam de man zaterdagmiddag op het spoor toen hij bleek te bellen tijdens het rijden. Bij controle bleek hij geen rijbewijs te hebben en moest hij afstappen en lopend verder. In de avond zagen agenten hem opnieuw rijden. Toen waren agenten het zat en is zijn snorfiets in beslag genomen. De snorfiets bleek ook nog eens te zijn opgevoerd: in plaats van de maximale snelheid van 25 kilometer per uur tikte deze op de rollerbank de 45 aan. De officier van justitie moet nu beslissen of de man zijn snorfiets weer terug krijgt.