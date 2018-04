Blindentolk bij My Fair Lady in Nieuwe Luxor

De blindentolk zal vertellen wat er op het podium te zien is

Slechtzienden en blinden kunnen nu ook voor het eerst meegenieten van de musicalklassieker My Fair Lady. Een blindentolk begeleid deze zondag de voorstelling in het Nieuwe Luxor Theater.

De blindentolk is geregeld door de organisatie ‘Komt het zien’.

De tolk zal via een koptelefoon tussen de gesproken en gezongen teksten vertellen wat er op het podium te zien is. Mensen die blind of slechtziend zijn mogen voor aanvang van de voorstelling al het podium op om kennis te maken met het decor, de kostuums en de stemmen van de spelers. Zo kunnen zij zich een betere voorstelling maken van de musical, zegt de organisatie.