Strijd tussen de universiteiten Studenten van in totaal negen University Colleges doen mee

Studenten van onder meer de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaan deze zondag met elkaar en andere studenten van acht University Colleges de strijd aan op de Binnenrotte in Rotterdam.[tweet:https://twitter.com/erasmusuni/status/990513665525854208][tweet:https://twitter.com/EUC_Rotterdam/status/990516833798193153][tweet:https://twitter.com/erasmusuni/status/990514908893769728]Negen universiteitenHet gaat om honderden studenten van negen University Colleges in Nederland, waaronder die in Tilburg en Utrecht, die meedoen aan voetbal, tennis, basketbal, hockey en andere sporten. Daarnaast doen ze mee aan culturele activiteiten zoals een kookwedstrijd en een debatwedstrijd.

Thuis

De dag is georganiseerd door de internationale studentenvereniging van de Erasmus Universiteit, de EUCSA. Deze vereniging bestaat dit jaar vijf jaar en is gevormd uit studenten van alle windstreken. Zij willen studenten zich thuis laten voelen in Rotterdam.