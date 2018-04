Deel dit artikel:











Pakketbezorger overvallen in Rotterdam-Prinsenland De dader is er vandoor met een stel mobiele telefoons.

Een pakketbezorger is zondagmorgen overvallen op de Jacques Duthilweg in Rotterdam-Prinsenland. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De bezorger was in zijn bus bezig toen hij werd bedreigd door een man, die volgens de politie ongewapend was. De dief ging de bus in en is er vervolgens vandoor gegaan met een onbekend aantal mobiele telefoons. De bus liet hij staan.