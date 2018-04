Feyenoord wint stadsderby dankzij Berghuis, Sparta play-offs in

Feyenoord heeft zondag de stadsderby in de eigen Kuip van Sparta gewonnen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won met 3-1. Sparta kwam via Fred Friday in de eerste helft nog op voorsprong, maar vlak voor rust kon Steven Berghuis de stand nog gelijktrekken. Frederik Holst maakte in de tweede helft een eigen doelpunt en Berghuis scoorde vlak voor tijd zijn tweede.

In de eerste minuten rook Sparta bloed. Feyenoord, met Bijlow in het doel en Eric Botteghin centraal achterin, begon erg slordig aan de wedstrijd. Sparta begon brutaal en kreeg zelfs een aantal goede mogelijkheden. Zo stond Robert Mühren oog in oog met de jonge doelman Bijlow en maakten Thomas Verhaar en Deroy Duarte niet de goede keuzes voor het doel.

Fred Friday kon in de 35e minuut wél (fraai) afronden. In de omschakeling was Feyenoord kwetsbaar en kon Thomas Verhaar Fred Friday richting Bijlow sturen. Hij draaide goed naar zijn rechterbeen en krulde de bal op fantastische wijze achter de Feyenoord-doelman.

Voor rust nog gelijk

Na het doelpunt van Sparta zette Feyenoord wel iets aan, maar werd het spel niet heel veel beter. Wel konden de Rotterdammers van Zuid op gelijke hoogte komen. Jean Paul Boëtius gaf de bal op links naar Robin van Persie die de bal panklaar op het hoofd van Steven Berghuis legde. Hij hoefde er alleen maar tegen aan te lopen (1-1).

Na een uitstekende actie én pass van Karim El Ahmadi aan de rechterkant van het strafschopgebied, leek Jean-Paul Boëtius Feyenoord op 2-1 te zetten. Maar achteraf bleek Frederik Holst de bal het laatste zetje te hebben gegeven. Hoe dan ook nam Rotterdam-Zuid de voorsprong en kon Sparta daarna niet echt meer een vuist maken.

Nummer zestien

In de 83e minuut maakte Berghuis aan de onzekerheid een einde. De buitenspeler speelde El Ahmadi in, die de bal via Robin van Persie goed terug kreeg. De Marokkaan kon op zijn beurt Berghuis vinden, die zijn zestiende van het seizoen kon maken.

Door de winstpartij verandert er voor Feyenoord niets. De ploeg kon op voorhand al niet meer zakken of stijgen op de ranglijst. Sparta blijft ook zeventiende en ontloopt definitief directe degradatie. FC Twente daalt af naar de Jupiler League en Sparta maakt zich op voor de play-offs om handhaving in de eredivisie.

Opstelling Feyenoord:

Bijlow, Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps, El Ahmadi, Van Persie, Vilhena, Berghuis, Jorgensen en Boëtius

Opstelling Sparta:

Huth, Holst, Vriends, Fischer, Floranus, Verhaar, Spierings, Duarte, Sanusi, Mühren, Friday

Scoreverloop

35' 0-1 Fred Friday45' 1-1 Steven Berghuis65' 2-1 Jean-Paul Boëtius83' 3-1 Steven Berghuis