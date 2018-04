Deel dit artikel:











Koeien besluiten avondje te gaan stappen De koeien zijn allemaal weer teruggekeerd in de wei

Het leken wel wild-west-taferelen in Ameide in de Alblasserwaard: in de nacht van zaterdag op zondag hadden een paar koeien besloten eens te gaan stappen.

De politie had er de handen aan vol om de dames weer terug in de wei te krijgen, maar ook ‘Berta1’ kwam uiteindelijk weer thuis.