Dronken vrouw mishandelt twee beveiligers De vrouw moet binnenkort voor de rechter komen

Een 18-jarige Dordtse heeft met Koningsnacht twee beveiligers mishandeld bij een dancing in Alblasserdam. Er was alcohol in het spel: hoeveel ze gedronken had, is niet duidelijk.

De Dordtse was aangesproken op haar gedrag door een van de beveiligers van de uitgaansgelegenheid, waarop ze hem meerdere vuistslagen in zijn gezicht gaf. Toen ze buiten was gezet, trapte ze een andere beveiliger in z’n kruis. De vrouw heeft een blaastest moeten afleggen, maar dat lukte haar niet, waarop er bloed is afgenomen voor onderzoek. Ze moet binnenkort voor de rechter verschijnen.