ARCHIEF RIJNMOND 29 april 2018 - Mannelijke superioriteit

Afgelopen week heb ik mijn mannelijke superioriteit weer eens kunnen aanspreken.Door mijn vrouw te wijzen op iets waar zíj niet zo goed in is en ìk wel.

Ik heb mijn vrouw zeer hoog zitten.

Ze is zowel enorm creatief als enorm analytisch ingesteld.

Vaak verbaast ze mij met haar inzichten.

In sociaal opzicht heeft ze dingen ook vaak sneller door dan ik.

In het algemeen zijn we intellectueel aardig aan elkaar gewaagd.

Maar waar mijn vrouw geen held in is: geautomatiseerde handelingen. Gedachteloos iets doen.

U kent dat wel.

Sommige handelingen heb je al zo vaak uitgevoerd, dat je er niet meer bij hoeft na te denken.

Je voert ze gedachteloos uit.

Bijvoorbeeld het licht achter je uitdoen in de badkamer.

Het gas uitdraaien als je klaar bent met iets opwarmen.

Of de huissleutel bij je steken voordat je de deur uitgaat.

In Huize Vonk brandt heel vaak ergens een loze lamp.

Met zekere regelmaat voel ik lang na een maaltijd dat het gasfornuis nog warm is en draai ik een knop dicht.

En als ik met mijn vrouw naar buiten ga, vraag ik nogal eens of zíj ook haar huissleutels bij zich heeft. Om niet zelden een ontkennend antwoord te krijgen.

Op de een of andere manier kost het mijn vrouw moeite om dat soort handelingen automatisch te verrichten.

Wat het licht in huis betreft, snap ik dat voor een deel wel.

Op twee verdiepingen hebben wij in de gang een lamp die automatisch aanspringt bij beweging, en die na drie minuten of zo vanzelf uitgaat.

Die speciale lampen heb ik daar jaren geleden opgehangen aangezien wij feitelijk in een dubbel huis wonen, en je anders in het trappenhuis precies op het moment dat je licht nodig hebt, de lamp daar moet uitdoen omdat er verderop geen schakelaar meer voor is.

Kunt u het volgen?

En, nou ja, als een deel van de lampen in huis automatisch aan en uit gaat, en de rest dus niet, kun je zoiets krijgen als bij glazen deuren die al dan niet automatisch openschuiven: dat je vergeefs staat te wachten tot een niet-automatische deur vanzelf opengaat of dat je wilt duwen tegen een deur die juist uit zichzelf al beweegt.

Ikzelf raak er thuis niet van in verwarring. Het zit in mijn systeem. Maar voor mijn vrouw blijft het opletten geblazen.

Haar wat mindere talent voor geautomatiseerde handelingen brak mijn vrouw ook een beetje op toen ze jaren geleden toch maar eens begon aan autorijlessen.

Ik was er niet bij, maar van haar begreep ik dat ze nu en dan wel vorderingen bemerkte, maar dat alles ook opeens weer helemaal weg kon zijn. Het leek niet te beklijven.

Wat haar enorm frustreerde.

Zo zelfs dat ze het na een tijdje maar heeft opgegeven.

Ikzelf daarentegen - nou ja, ik wil natuurlijk niet opscheppen, maar - ik heb denk ik een meer dan gemiddeld talent voor geautomatiseerde handelingen.

Dat ik gedachteloos enden in de auto kan rijden, en opeens bijna verbaasd kan opveren met de gedachte: ‘Hé, ben ik hier al?’ ... dat lijkt me nog niet uitzonderlijk. Dat zullen wel veel automobilisten hebben die al veertig jaar of zo achter het stuur kruipen.

Maar als ik mezelf bijvoorbeeld oude platen zie opknappen in de computer of ingewikkelde geluidsmontages zie maken, en gadeslag hoe mijn vingers razendsnel allerlei voorgeprogrammeerde toetsen aanslaan, dan ben ik wel eens onder de indruk van mezelf.

Ik moet me dan als het ware bijna inhouden om te vragen of ik er misschien zegeltjes bij wil.

Dat soort geautomatiseerde vingervlugheid, ik zie het mijn vrouw met al haar intelligentie niet doen.

Van de week nog.

Zag ik haar thuis van de wc komen, het licht achter zich aanlatend.

Het scheen zo door een kier de gang op.

Pesterig zei ik: ‘Wat denk je? Doet dat licht zichzelf uit?’

‘Nee,’ antwoordde mijn vrouw droogjes. ‘Daar heb ik een mannetje voor.’

Zei ik nou iets over mannelijke superioriteit?



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

LASTIGE RELATIES

2. Geef me lucht - Smetvis

3. Duitse lerares - Cornelis Pons

4. Wat zou je doen - Chris Poldervaart

DRS P

5. Quartier putain - Drs. P

6. Drs. P over Ripspique & Ripspique - Gerard Cox

7. Drs. P over Dodenrit & Dodenrit - Adèle Bloemendaal

RECLAME

8. Transportation’s limitations - Jule de Corte

9. Berini bromfietsen

10. Het lied van den vrolijken wielrijder - Albert Bol