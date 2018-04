HET OPKAMERTJE 29 april 2018

‘Ik kan het niet laten’

BEATLES-COVERS

1. The long and winding road - Los Cafres

2. Something – Daliah Lavi

3. Eine Welt ohne Liebe - Gerd Böttcher & Detlef Engel

4. John, you went too far this time - Rainbo

JAREN 50-60

5. Ik kan het niet laten – Cees de Lange

6. Ik voel me niet goed – Cees de Lange

7. Vara’s Fanclub – The Riats

8. Bill Haley – Lieveke

9. Kinderen van ’68 – Pons & Swaneveld

10. Solidariteit – Jan Rot

RECLAME

11. Rum and coca-cola - Golden Earrings

12. Mars-Nuts - Johnny Kraaykamp

13. Ay, ay, ay - Benny Vreden produkties

14. Sucu sucu - The Laurie Johnson Orchestra

WO2

15. Maarten van Rossem over Pearl Harbour & Amerikaanse rol WO2

16. Steeple chase - The Ramblers