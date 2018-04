Protest Feyenoordsupporters voor behoud van de Kuip

Een groots protest voor behoud van de Kuip, opgezet door een aantal supporters, telde zondagmiddag minder dan veertig deelnemers.

De bedoeling was dat zij hand in hand, met een grote groep, rondom de Kuip zouden staan met spandoeken en al om zo te pleiten voor behoud van het stadion in plaats van het nieuwe plan voor Feyenoord City.

Mogelijk door het slechte weer waren er nu nog geen veertig mensen aanwezig. Met behulp van spandoeken met 'I love de Kuip' en 'Stop Feyenoord City' redden zij net één lange zijde van het stadion.

De actie kreeg pas vlak voor het weekend bekendheid, maar dat er zo weinig mensen waren, was voor hen wel een teleurstelling.