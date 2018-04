Deel dit artikel:











Terug de cel in voor vier maanden Dit mes is gevonden bij de aanhouding van de verdachten

De politie heeft zondagmorgen twee verdachten aangehouden in een huis aan de Korte Bajonetstraat in het Oude Westen in Rotterdam. Een van hen moest nog 128 dagen celstraf uitzitten.

Waar hij de celstraf voor gekregen heeft, is nog onduidelijk. De twee zijn aangehouden na een melding van huiselijk geweld. Daarbij zou ook met een mes zijn gedreigd. Wat er precies gaande was aan de Korte Bajonetstraat is niet duidelijk.