‘Verduisterduif’ te zien in Natuurhistorisch Museum

De duif die eind februari in Friesland tegen een schakelstation vloog en daarmee Friesland urenlang verduisterde, wordt opgenomen in de collectie ‘dode dieren met een verhaal’ van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Het gaat om een holenduif, de minst talrijke en opvallende onder onze inheemse duivensoorten. De vogel sluit aan in de rij voorgangers zoals de Dominomus, de Tweede Kamermuis en de Groninger Elektromarter.

Doordat de duif tegen het schakelstation vloog, schakelde het dier de veiligheidssystemen in en was een groot deel van de straatverlichting in Friesland en op Ameland en Terschelling uitgevallen. Het duurde een kleine twee uur voor de straatverlichting weer aan ging.

De duif overleed ter plekke door de schok van 110.000 volt. Een dag later kon de conservator van het museum samen met netbeheerder Liander de zogeheten ‘Verduisterduif’ veiligstellen voor de collectie. Het is gelukt de holenduif te conserveren in de positie waarin ze gevonden is.

De Verduisterduif is te zien vanaf dinsdag 1 mei 2018.