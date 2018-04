Deel dit artikel:











Twee mannen overvallen oudere vrouw in haar eigen woning

Een oudere vrouw is zondagmiddag in haar woning in het Oude Westen in Rotterdam overvallen. Ze raakte daarbij lichtgewond.

Twee mannen probeerden rond 14:00 uur het huis aan de Coolsestraat binnen te dringen. De vrouw verzette zich. Daarbij kreeg ze een paar klappen in haar gezicht. Het duo is met een onbekende buit gevlucht en is nog spoorloos.