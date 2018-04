Deel dit artikel:











Excelsior hard onderuit in en tegen Groningen FC-Groningen-Excelsior

Excelsior is op de één na laatste speeldag in de eredivisie tegen een stevige nederlaag opgelopen. In en tegen Groningen werd het maar liefst 4-0 in het voordeel van de Noorderlingen. Door de nederlaag kan de hoop op Europees voetbal de koelkast in.

FC Groningen was vanaf het begin al de betere ploeg. Maar het duurde lang voordat FC Groningen dat in doelpunten kon omzetten. In de 42e minuut kwam het er uiteindelijk wel van. Juninho Bacuna zette vanaf de linkerkant aan en slalomde knap door de verdediging van Excelsior heen. Hij kon nét op de tijd de bal op oud Excelsior-spits Tom van Weert tikken. In twee instanties schoot hij hem binnen. Voor rust werd het nog erger voor Excelsior. Een vrije trap aan de linkerkant voor FC Groningen werd door Samir Memisevic krachtig en goed binnen gekopt. Bij rust leek de wedstrijd dan ook gespeeld. De tweede helft bevestigde dat alleen maar. FC Groningen ging op zoek naar meer treffers, Excelsior hield tegen. Ritsu Doan maakte na een voorzet van Joël van Nieff én een blunder keeper Kristinsson, de 3-0 in de 71e minuut. Tom van Weert maakte twee minuten later ook zijn tweede goal. Excelsior blijft ondanks de forse nederlaag op de tiende plek staan. Play-offs om Europees voetbal zijn nu niet meer mogelijk voor de Kralingers. Opstelling Excelsior

Kristinsson; Karami, Mattheij, Faes, Massop; Koolwijk, Messaoud, Faik; Elbers, Van Duinen, Bruins Kristinsson; Karami, Mattheij, Faes, Massop; Koolwijk, Messaoud, Faik; Elbers, Van Duinen, Bruins Scoreverloop

42' 1-0 Tom van Weert

45' 2-0 Samir Memišević

71' 3-0 Ritsu Doan

