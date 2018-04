Advocaat na stadsderby: 'We kregen vijf beauty's van kansen op de 2-0'

Sparta heeft zondagmiddag de stadsderby van Feyenoord verloren. In De Kuip werd het 3-1 voor de Stadionclub. Toch viel er voor Sparta wel wat te vieren. De ploeg van Dick Advocaat ontloopt door de nederlaag van FC Twente tegen Vitesse directe degradatie en mag de play-offs in.

"Voor ons is het belangrijk dat we die nacompetitie spelen", begint Advocaat tegenover RTV Rijnmond. "Dan hebben we in ieder geval nog de kans om erin te blijven. Maar er is ook wel een beetje teleurstelling naar aanleiding van deze wedstrijd.

Je weet dat je tegen Feyenoord speelt in De Kuip en ze hebben net de beker gewonnen. Dan laat je het ook zien want je krijgt vier à vijf beauty's. En als je dan 2-0 voor staat, krijg je een heel andere tweede helft dan dat je 1-1 staat met rust. Op een gegeven moment hebben ze toch te veel individuele kwaliteiten om het toch uit te spelen."

