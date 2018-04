Deel dit artikel:











'Gio' na Feyenoord-Sparta: 'Begrip voor dat het er vandaag niet helemaal uitkomt' Giovanni van Bronckhorst. Foto: ANP

Feyenoord heeft zijn goede serie in de eredivisie voortgezet tegen Sparta Rotterdam. In De Kuip won de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met 3-1 tegen de stadsgenoten van West. Toch was de wedstrijd aan Feyenoord-zijde niet erg overtuigend. Daarom was trainer Van Bronckhorst na afloop maar over één ding écht tevreden.

"Over het resultaat ben ik wel tevreden. Ik ben niet tevreden over de uitvoering. Maar het is wel begrijpelijk na alle euforie vorige week; het piekmoment. Het seizoen zat erop en je had niks meer om voor te spelen. Dat zijn de moeilijkste wedstrijden, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik heb er dus wel begrip voor dat het er niet uitkomt, maar ik heb in de rust wel de boodschap gegeven dat het niveau omhoog moest en de wedstrijd moesten winnen." Bijlow

Justin Bijlow kreeg vandaag de kans in het doel van Feyenoord. "Iedereen weet dat ik heel enthousiast ben over de ontwikkeling ben van Justin. Dit seizoen heeft hij achter Brad (Jones, red.) zijn rol uitstekend ingevuld. De laatste wedstrijden van het seizoen willen we hem zien, hoe hij dat doet. Hij was vandaag heel alert en goed aan het keepen. Je ziet dat hij een keeper is met enorm veel talent." Justin Bijlow kreeg vandaag de kans in het doel van Feyenoord. "Iedereen weet dat ik heel enthousiast ben over de ontwikkeling ben van Justin. Dit seizoen heeft hij achter Brad (Jones, red.) zijn rol uitstekend ingevuld. De laatste wedstrijden van het seizoen willen we hem zien, hoe hij dat doet. Hij was vandaag heel alert en goed aan het keepen. Je ziet dat hij een keeper is met enorm veel talent." Bekijk hierboven heel het interview met trainer Giovanni van Bronckhorst.