Al 100.000 bezoekers voor levensechte beelden in de Kunsthal

Het zijn enorm drukke weken in de Kunsthal. Het Rotterdamse museum verwelkomde zondag de honderdduizendste bezoeker voor de tentoonstelling 'Hyperrealisme Sculptuur'. Die expositie loopt pas zeven weken.

De Rotterdamse familie Willemse-Sabajo kocht het honderdduizende toegangskaartje en werd daarom ontvangen met onder meer bloemen. Volgens de Kunsthal spreken de levensechte sculpturen een breed publiek aan van alle leeftijden.

Bericht gaat verder onder de tweet



Honderdduizend bezoekers in zeven weken tijd is veel, maar nog geen record. In 2013 was de tentoonstelling over het werk van modeontwerper Jean Paul Gaultier de grootste hit. Die trok in dertien weken 170.000 bezoekers. 'Hyperrealisme Sculptuur' heeft nog de tijd om dat te evenaren.

Hyperrealisme is een fotogenieke tentoonstelling en dat kun je onder andere op Instagram en Twitter zien. De vijf meter lange baby ‘A Girl’ van Ron Mueck is de grote publiekslieveling en wordt veel gefotografeerd. Maar ook andere beelden nodigen uit om op de foto te zetten, of zelfs mee te poseren.

"Alles in je zegt dat dit echt een mens is. Maar het is ‘t niet", zegt een bezoeker op Instagram over een beeld van een meisje met haar gezicht naar de muur. Een andere bezoeker stelt de vraag die veel van de kunstenaars precies willen oproepen: "Wat is echt?"

"Ongemakkelijk, vertederend, maar vooral een prachtige spiegel voor de kijker", zegt iemand op Twitter. "Onwaarschijnlijk levensecht, verbluffend, verwonderlijk en soms bevreemdend", vat een andere bezoeker samen.

De tentoonstelling 'Hyperrealisme Sculptuur' is tot en met zondag 1 juli te zien. In de meivakantie kunnen kinderen zelf leren een hyperrealistisch beeldje te maken. Het museum is in die weken ook op maandag open.