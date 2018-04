Arbeidsslachtoffers herdacht op Workers' Memorial Day

Bij het Edo Fimmen-monument op Rotterdam-Katendrecht zijn zaterdag werknemers herdacht die zijn omgekomen tijdens of als gevolg van hun werk. In Nederland komen jaarlijks ruim 4 duizend mensen om door een beroepsziekte of bedrijfsongeval, laat vakbond FNV weten.

Wereldwijd zouden 2,3 miljoen mensen sterven als gevolg van hun werk. Workers' Memorial Day is een dag waar over de hele wereld vakbonden bij stil staan bij omgekomen werknemers.

Zaterdagmiddag kwam nog een 57-jarige man om toen hij aan het werk was op een schip in de Waalhaven. Het slachtoffer was met collega’s materieel aan het verplaatsen. Volgens de politie viel een zwaar onderdeel op hem.

"Het gebrek aan veiligheid en bescherming is een probleem dat door veel werkgevers onderschat wordt", zegt Kitty Jong, bestuurslid van de FNV. "Te vaak nog gaat de winst vóór de veiligheid."

De vakbonden vragen op deze dag daarom aandacht voor de werkomstandigheden van werknemers. Van werken met gevaarlijke stoffen tot een te hoge werkdruk, volgens de vakbond kunnen werkgevers het werk op veel punten veiliger maken.

Rotterdam was niet de enige plek in Nederland waar werd stilgestaan bij Workers' Memorial Day: ook in Utrecht, Amsterdam en Hengelo had de FNV bijeenkomsten georganiseerd.