Protestactie tegen Feyenoord City krijgt weinig bijval

Honderden Feyenoord-supporters zouden zondag om 12 uur protesteren tegen Feyenoord City en actie voeren voor het behoud van de Kuip. Het werd een fiasco: slechts 33 Feyenoorders kwamen opdagen. "Het weer helpt ook niet mee."

De bedoeling was dat er een menselijke slinger om de Kuip gevormd zou worden. Hand in hand vóór de Kuip. Maar in plaats daarvan waren alle aanwezigen op zeven handen te tellen. Volgens de protestanten betekent de lage opkomst niet dat er automatisch weinig draagvlak is voor Feyenoord City. "Ik snap dat je dat op basis van deze groep zegt", reageert supporter Frans Reichardt. "Maar op een poll van AD.nl vond 67 procent van 10.000 mensen Feyenoord City een onverantwoord risico. Ik vind het plan vooral vaag. De Kuip is het mooiste stadion van Nederland, maar het moet wel opgeknapt worden. Zoals elk stuk vastgoed. Feyenoord City gaat heel veel geld kosten en ik vind dat supporters het recht hebben om te vragen wat het gaat kosten en opleveren. En die antwoorden zijn heel onduidelijk."

'Doe normaal'

Initiatiefnemer Philip, die liever niet met z'n achternaam genoemd wil worden, wijt de magere opkomst aan het weer. "Het weer helpt zeker niet mee. En via via hoor je dat mensen bang zijn dat de politie zou ingrijpen. Net als bij de verhuisdozenactie. Dat is zonde, want we moeten met zijn allen strijden voor dit iconische gebouw. Het plan Feyenoord City is zo overdreven groot. Zeker voor een club met een begroting van 69 miljoen euro. We zijn net weer een beetje financieel gezond. Dat gaat gewoon fout. Doe normaal!

