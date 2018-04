Deel dit artikel:











Verdachte schietpartij Lijnbaan weer vrij Schoten bij ruzie op de Lijnbaan

De man die zaterdagavond in het centrum van Rotterdam werd aangehouden na een schietpartij, is vrijgelaten. Volgens een woordvoerder van de politie is hij niet langer verdacht.

Twee mannen kregen rond 18:00 uur ruzie op de Lijnbaan. Op een filmpje dat op internet circuleert is te zien dat er een worsteling ontstond waarbij twee schoten worden gelost. De politie hield een 28-jarige man aan, de tweede was al gevlucht. Ook werd een vuurwapen gevonden. Uit onderzoek is zondag gebleken dat het wapen niet van de aangehouden man is. “We zoeken nu nog één man; de schutter en eigenaar van het wapen”, zegt de politiewoordvoerder.